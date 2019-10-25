Son Dakika Haberleri: Nizip Belediyesinden öğrencilere kırtasiye yardımı
Son Dakika Güncel Nizip Belediyesinden öğrencilere kırtasiye yardımı

Nizip Belediyesinden öğrencilere kırtasiye yardımı

18 dakika önce

Nizip Belediyesi tarafından ilçedeki 3 bin 843 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Nizip Belediyesinden öğrencilere kırtasiye yardımı, System.String[]

Nizip Belediyesi tarafından ilçedeki 3 bin 843 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, belediyenin kapısının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Eğitim denilince akan suların durduğunu ifade eden Başkan Sarı, şöyle devam etti.

"Milletvekilliği dönemimde de Nizip'e getirmiş olduğumuz hizmetlerde eğitimi ilk sırada tuttuk eğitimin en iyi şartlarda olması için bizler elimizden geleni yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de eğitimde kalan sorunları çözmek için ilçe kaymakamımız, milli eğitim müdürümüz ve eğitim camiamızla istişare halinde olacağız. Bugün yapmış olduğumuz çalışmayla ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunuyoruz tabi yardımlarımız bunlarla sınırlı kalmayacak bundan sonra eğitim camiamızla birlikte daha sıkı bir iletişim içerisinde olarak daha çok faaliyetlerde yer alacağız."

İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ise eğitime yapılan yardımın boşa gitmediğini belirterek, "Nizip Belediyemiz tarafından yapılan bu yardımlar çocuklarımızın mutlu olmasına vesile olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Törene, Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Belediye Meclis üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:42 Kaynak: AA
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