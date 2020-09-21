Nizip Belediyesinden okullara dezenfektan seti - Son Dakika

Nizip Belediyesi, ilçede bulunan tüm okullara dezenfektan seti gönderdi.

Okullar için hazırlanan ve 14 kuralın yazılı olduğu dezenfektan setleri, Nizip Belediyesinde düzenlenen törenle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'e teslim edildi.

Törende konuşan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, pandemi sürecinde kamu kurumları, özel işyerleri ve toplumsal alanların hijyeniyle ilgili bugüne kadar büyük çalışmalar yapan Nizip Belediyesinin okullara da destek olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da ilçe genelinde vatandaşların sağlığını korumak ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına engel olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmalar kapsamında okulları da unutmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Sarı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Daha önce tüm okullarımızı dezenfekte ettik. Şimdi ise sağlıklı bir eğitim için tüm okullarımıza kullanımı kolay olan dezenfektan makinesi ve setini alarak gönderiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş de Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya destekleri için teşekkür etti.