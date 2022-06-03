Nizip Belediyesinden sporculara malzeme desteği - Son Dakika
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Nizip Belediyesinden sporculara malzeme desteği

03.06.2022 16:56
Nizip Belediyesinden sporculara malzeme desteği

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Okul Sporları Küçük Kızlar Softbol Türkiye Şampiyonasında ikinci olan Kocatepe Ortaokulu öğrencilerine malzeme desteğinde bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Okul Sporları Küçük Kızlar Softbol Türkiye Şampiyonasında ikinci olan Kocatepe Ortaokulu öğrencilerine malzeme desteğinde bulundu.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Samsun'da gerçekleşen müsabakasında derece elde eden öğrencileri eğitim gördükleri Kocatepe Ortaokulu'nda ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş'ten bilgi alan Kaymakam Çağlar, "Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Ayrıca spora ve sporcuya desteklerinden dolayı da Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya teşekkür ederim." dedi.

Başkan Sarı ise göreve geldikleri günden bugüne tüm hemşerilerinin olduğu gibi çocuk ve gençlerin de yanında olduklarını anlatarak, "Başarı çocuklarımızdan, ödüllendirmekte bizden." diye konuştu.

Ziyaret, spor malzemelerinin takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Mehmet Sarı, Türkiye, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip Belediyesinden sporculara malzeme desteği - Son Dakika

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