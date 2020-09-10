Nizip Belediyesinden yol bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika

Nizip Belediyesi, Kocatepe ve Yeniyazı mahalleleri arasında yol iyileştirme ve genişletme çalışması başlattı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 2 mahallenin ulaşımını sağlayan yolda bakım, onarım ve genişletme çalışması yaptığını söyledi.

Çalışmanın sonunda altyapısı sağlamlaşacak yolda sıcak asfalt yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Sarı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak sınırlarımız içerisindeki tüm mahallelerde bu çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hiçbir talebini gözardı etmiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve önerileri en üst düzeyde değerlendiriyoruz. Bu anlamda da onlardan gelecek her türlü talebi ve öneriyi hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz."