Nizip Belediyesinden yol yapım çalışması - Son Dakika

Nizip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilevler Mahallesi'nde yol açma ve malzeme serme çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda mahallenin yeni yerleşim alanları içerisinde bulunan Kurban Sokak'ta yol açma çalışması yürüten ekipler, malzeme serme çalışmalarını da hızlı bir şekilde gerçekleştirdi.

İlk olarak malzeme serimi yapılan yolda, asfalt çalışmasının da yapılacağı bildirildi.

Yapılan hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Gökhan Köse, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya ve ekibine teşekkür etti.