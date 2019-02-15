Nizip Caddesi 5 Gün Trafiğe Kapalı

Bu nedenle; 17–21 Şubat tarihleri arasında Nizip Caddesi'ni kullanan araç sürücülerinin (Fuar Kavşağı ile Mezarlık Kavşağı arası) Maarif Kavşağı ve Valilik istikametinden gelip Mezarlık Kavşağı'na gitmek isteyenlerin karşı ve sağdan Derekenarı Sokağı; Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ve Gazi Muhtarpaşa Bulvarı istikametinden gelenleri ise Çetinkaya Kavşağı'ndan sol ve karşıdan D–400 karayolunu kullanmaları gerekiyor.