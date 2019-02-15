Son Dakika Haberleri: Nizip Caddesi 5 Gün Trafiğe Kapalı

Nizip Caddesi 5 Gün Trafiğe Kapalı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Nizip Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması yapılacak.

Nizip Caddesi 5 Gün Trafiğe Kapalı, System.String[]

Bu nedenle; 17–21 Şubat tarihleri arasında Nizip Caddesi'ni kullanan araç sürücülerinin (Fuar Kavşağı ile Mezarlık Kavşağı arası) Maarif Kavşağı ve Valilik istikametinden gelip Mezarlık Kavşağı'na gitmek isteyenlerin karşı ve sağdan Derekenarı Sokağı; Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ve Gazi Muhtarpaşa Bulvarı istikametinden gelenleri ise Çetinkaya Kavşağı'ndan sol ve karşıdan D–400 karayolunu kullanmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:03 Kaynak: Bültenler

Nizip, Güncel
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