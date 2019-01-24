Nizip Çayı İçin Ortak Çalıştay

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Nizip Çayı-Samözü Deresi ve Hancağız Barajı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı"nın ele alındığı çalıştay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğünün...

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Nizip Çayı-Samözü Deresi ve Hancağız Barajı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı"nın ele alındığı çalıştay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Çalıştaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü bürokratlarıyla çok sayıda bilim insanı katıldı.



Daha temiz bir Nizip Çayı ve Hancağız barajına yönelik düzenlenen çalıştayda, sonuç odaklı ortak çalışma yürütülmesi vurgulandı, bölgede yapılacak proje detayları istişare edildi.



"Su yönetimi petrol yönetimi kadar önemlidir"



Çalıştayın açışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli olan bu çalıştayı değerli görüyorum. Suyla ilgili şehirde yaşanan sıkıntıları valimizle beraber Ankara'ya gidere ilgili bakanlara anlattık. İvedilikle konuyla ilgili bürokratlar, oluşturulan akademik grup ve bu işe kafasın yoran arkadaşlarla bütün taraflarla meseleyi bilim ışığında, doğru bir yöntemle yönetmemiz gerektiğini düşündük ve böylesi önemli bir çalıştaya ev sahipliği ettik. Su, hayattır, su medeniyettir. Su yönetimi petrol yönetimi, maden yönetimi ve para yönetimi kadar önemlidir. Günümüzde bu değerli kaynaklar gibi su da uluslararası çatışma nedeni olacaktır" dedi.



Düzbağ projesi'ni gerçekleştiren ekip nizip çayını da temiz akıtacak



Bugün Gaziantep'in ekonomi ve sanayisinin büyümesiyle övündüklerini belirten Şahin, "Bize emanet olan topraklarımızı ve suyumuzu korumak zorundayız. Çocuklarımızın geleceği için bizim bu emanetlere sahip çıkmamız gerek. 2014 yılında bu bölgeye gittiğimiz zaman sanayi atıkların hayatı nasıl kirlettiğini gördük. Hızlıca hareket ederek acil eylem planı kararı aldık. Maliyeti 22 milyon TL bulacak bir projeyi hızlıca hazırladık, bölgeyi kapalı alana aldık. Bölgeye Nizip ilçesinden de gelen atıkların kirlettiğini yapılan araştırmalar sonucu fark ettik. Yeterli temiz su bölgede bulunmadığından bölge yaşamı için gerekli olan önlemleri almaya başladık. Ciddi çalışmalarla toprağın ve yaşamı rahatlatıp, canlıların bölgede tekrardan yaşamasını sağladık. Bu emek verilen bir işin karşılığı olduğundan bizi çok sevindirdi. Ama kısa çözümler kirlilikle mücadele için tek çözüm değil. Kirliliğin kaynağına müdahale edip çözüm üretmek gerekli. Burada hepimizin üzerine düşen büyük bir sorumluluk var. Bu çalıştayla en doğru yolu tespit edip buradan alınan sonucu yol haritası olarak kullanacağız. Hancağız Barajını kirletmeden nasıl bir çözüm bulmamız gerektiğini saptayacağız. Ben inanıyorum ki Düzbağ Projesi'ni çok kısa bir sürede bitiren, kayıp kaçağı yüzde 55'den yüzde 30'a düşüren, bir yılda yüzde 27 indirim yapan, teknolojiyi en verimli bir şekilde kullanan bu ekibe ve buradan çıkacak sonuca güveniyorum. Ayrıca Japon JİCA'yı en yararlı kullanan belediye olduk. Bütçe yönetiminde başarılı olup, projeleri dış kaynaklarla besleyebilirsek, daha nice çalışmaların altından kalkacağız" ifadelerini kullandı.



"Çalıştaydan doğru bir çözüm çıkacak"



Yapılacak çalıştay hakkında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Gaziantep gelişen sanayisi ve ekonomisi ile büyük bir ilerleme kaydetti. Fakat bu sanayileşme sonucunda büyüyen çevresel sorunlar ortaya çıkıyor. Böyle olumsuz bir tabloya baktığımızda çözüm odaklı çalışan Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar bu sıkıntının üstesinden gelecektir. Çalıştayda kim ne yapmalı hangi yolların izleneceğini en doğru şekilde bulacağınıza inancım tamdır" şeklinde konuştu.



Sönmezler, Nizip bölgesine mercek tuttu



GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep'in 2023 yılında ulaşması gereken nüfusun, çok kısa zamanda ulaştığına dikkati çekerek, "Nizip ilçesinde Adaklı-Salkım ve Tatlıcak bölgesini kapsayan dereden oluşan 13 kilometrelik bir alanı kapalı sisteme aldık. Organize sanayinden Hancağız Barajına kadar olan toplam 65 kilometre mesafesinin 13 kilometresinde şu anda Adaklı bölgesinde suyu kapalı ortama alarak, vatandaşın en çok şikayet ettiği bölgedeki yerleşim alanlarını rahatlattık. GASKİ olarak, nerede arıtma yapılacak, nerenin neye ihtiyacı varsa bunun üzerine çalışacağız. Bunun için hibe hazır. Su arıtma süreci çok ama çok önemli. Nizip'te daha önce yapılan arıtma tesisi kullanılamamış, tesise gelmemesi gerekenlerin gelmesiyle tesis kullanılamaz hale getirilmiş, aynı hataya düşmemek için fabrikalardan gelen atıkların farklı noktalarda arıtılarak daha sonra bizim biyolojik arıtma tesisine gelmesini öngören projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan ise, bölgeye yönelik düşünülen proje hakkında teknik bilgiler verdi. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASKİ Genel Müdürlüğüne su faturasını ödemeye gelen vatandaşlarla yakından ilgilendi, onlarla hasbihal etti. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Venedik'e Çevirdi

Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor

Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar