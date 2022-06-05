Nizip Çayı ile Hancağız Barajı'nı koruyacak arıtma tesisi yüzde 40 tamamlandı - Son Dakika
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Nizip Çayı ile Hancağız Barajı'nı koruyacak arıtma tesisi yüzde 40 tamamlandı

05.06.2022 12:58
Nizip Çayı ile Hancağız Barajı'nı koruyacak arıtma tesisi yüzde 40 tamamlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurulan, evsel ve sanayi atıklarını arıtacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Su Tesisi'nin yüzde 40'ı tamamlandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurulan, evsel ve sanayi atıklarını arıtacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Su Tesisi'nin yüzde 40'ı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresinin (GASKİ) üstlendiği, 155 milyon lira maliyetindeki, 36 bin metrekare alana sahip tesisin yapımı devam ediyor.

Avrupa Birliğine uygun, azot ve fosfor giderimi olan, gelişmiş teknolojinin kullanıldığı tesis, Gaziantep ve Nizip OSB'lerinden kaynaklı atıkların arıtımı yapılacak.

İnşaatın yüzde 40'nın tamamlandığı tesis ile Nizip Çayı'nın temiz su ile akması, Hancağız Barajı'ndaki kirliliğin önüne geçilmesi ve tarımsal ürünlerin veriminde artış hedefleniyor.

Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı tesis alanında incelemede bulundu.

Şahin, buradaki açıklamasında, Gaziantep'in Nizip ilçesinin tarımı ve sanayisinin önemli olduğunu belirtti.

Tesisin tamamlanmasının ardından Hancağız Barajı'nın korunacak, Nizip Çayı'nın temizlenecek ve Nizip sanayisinin gelişeceğini aktaran Şahin, "En önemlisi ise 'yeşil sanayi' ile 'yeşil kalkınma' olacak. Bunu bütün dünyanın konuştuğu balıkları öldürmeyen, ağaçları kurutmayan, insanları hastalandırmayan bir modeli bu tesisle hayata geçirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı ise tesisin ilçe için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu tesisle Hancağız Barajı'nda kirliliğin bitmesiyle bölgede tarımsal sulama rahatlamış olacak. İlçe merkezinden geçen Nizip Çayı'nda temiz suyun akması sağlanacak. Bölge çiftçisi, tarımsal alan ve hayvancılıkta eski günlere dönülecek. Yeşil bir çevrenin oluşumu sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nizip Çayı ile Hancağız Barajı'nı koruyacak arıtma tesisi yüzde 40 tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nizip Çayı ile Hancağız Barajı'nı koruyacak arıtma tesisi yüzde 40 tamamlandı - Son Dakika
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