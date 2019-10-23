Son Dakika Haberleri: "Nizip Çayı'nı balık tutulur hale getireceğiz"
Son Dakika Güncel 'Nizip Çayı'nı balık tutulur hale getireceğiz'

"Nizip Çayı'nı balık tutulur hale getireceğiz"

28 dakika önce

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Çayı'nı görev süresi bitene kadar balık tutulur hale getireceklerini söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Çayı'nı görev süresi bitene kadar balık tutulur hale getireceklerini söyledi.

Sarı, yaptığı açıklamada, Nizip Çayındaki kirliliğin önlenmesi ve çayın eskisi gibi temiz bir şekilde akması için 6 aylık bir zaman diliminde önemli bir yol kat ettiklerini ifade etti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni bir ihale yaparak ileri arıtma teknolojisine geçeceğini anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Böylelikle OSB'den çaya bırakılan su daha temiz ve tarımsal alanda kullanabilir şekilde akacaktır. Büyükşehir Belediyesi de biyolojik, fiziksel ve kimyasal arıtma olacak şekilde 3 kademeli arıtma ihalesini hazırlıyor. Bizler de Nizip ilçe merkezinde bulunan ve Nizip çayını ciddi bir manada kirleten işletme tesisi sahipleriyle nasıl bir yol alacakları ve neler yapabilecekleri konusunda toplantılar yaptık. Tüm bu çalışmaların sona ermesiyle inşallah suyumuz temiz akacaktır. Ben buradan söz veriyorum. Görev sürem 2023 yılında doluyor görev sürem bitene kadar Nizip çayını balık tutulur bir çay haline getirerek, halkımıza ve ilçemize verdiğimiz değeri göstermiş olacağız."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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