Nizip Çayı-Samözü Deresi ve Hancağız Barajı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı" Çalıştayı

Gazantep'te Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Nizip Çayı-Samözü Deresi ve Hancağız Barajı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı" çalıştayı yapıldı.

Gazantep'te Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Nizip Çayı-Samözü Deresi ve Hancağız Barajı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı" çalıştayı yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü bürokratlarıyla çok sayıda bilim insanı katıldı.



Çalıştayda konuşan Vali Gül, Gaziantep'in önemli bir sanayi şehri olduğunu ancak bu durumun bazı sorunlara yol açtığını belirterek, "Çözüm odaklı çalışan Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar bu sıkıntıların üstesinden gelecektir." ifadesini kullandı.



Başkan Fatma Şahin de çalıştayın önemini vurgulayarak, "Bugün şehrimizin ekonomisinin ve sanayisinin büyümesiyle övünüyoruz. Ama bize emanet olan topraklarımız ve suyumuzu korumak zorundayız. Çocuklarımızın geleceği için bizim bu emanetlere sahip çıkmamız gerek. 2014 yılında bu bölgeye gittiğimiz zaman sanayi atıklarının hayatı nasıl kirlettiğini gördük. Hızlıca hareket ederek acil eylem planı kararı aldık. Bu çalıştayla en doğru yolu tespit edip, buradan alınan sonucu yol haritası olarak kullanacağız. Hancağız Barajı'nı kirletmeden nasıl bir çözüm bulmamız gerektiğini saptayacağız. Düzbağ Projesi'ni çok kısa bir sürede bitiren, kayıp kaçağı yüzde 55'ten yüzde 30'a düşüren, bir yılda suda yüzde 27 indirim yapan, teknolojiyi en verimli bir şekilde kullanan bu ekibe ve buradan çıkacak sonuca güveniyorum." açıklamasında bulundu.



GASKİ Genel Müdürü Sönmezler ise Nizip ilçesinde 13 kilometrelik bir alanı kapalı sisteme aldıklarını belirterek, su arıtma sürecinin şehir nüfusu ve bölge için çok önemli olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, bölgeye yönelik düşünülen proje hakkında teknik bilgiler verdi.

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