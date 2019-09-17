Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde düzenlenen "Nizip Çayı ve Zeytinyağı Atıkları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Nizip Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Vali Gül, zeytin sektörünün Gaziantep ve Nizip ilçesinde çok geliştiğini ve ekonomik bir değer haline geldiğini söyledi.

Sektörün gelişmesiyle birlikte işletmelerdeki faaliyet alanlarının genişlediğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Sektörde meydana gelen değişiklikler nedeniyle bazı tedbirler almamız gerekiyor. Bizim şuan en büyük sıkıntımız özellikle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden başlayıp buraya kadar gelen Nizip Çayı'nın durumu ile ilgili. Bu konuda Organize Sanayi Bölgesi kendi alanıyla ilgili tedbirleri almaya başladı. Bu bölgede de özellikle tarımsal üretimden dolayı bir kirlenme söz konusu. Bu konuyu değerlendirmek ve en kısa çözüme kavuşturmak için ilgili birimlere talimatlar verilmiş ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Tabii burada ilçede bulunan zeytin ve zeytinyağı işletmelerine de büyük görevler düşüyor. Ben buradaki işletme sahiplerinin Nizip Çayı'nın temiz tutulmasına katkı sunacaklarına ve temizlenmesiyle ilgili de destekte bulunacaklarına inanıyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Burada bize düşen görev, herkesin yararına olacak çözümler bulmaktır. Nizip Çayı ile ilgili sanayicilerimiz ve bölgede bulunan işletmecilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirdiğinde hiçbir sorun kalmayacaktır. Burada amacımız daha güzel bir Nizip ve daha temiz bir Nizip Çayı'nı meydana çıkarmak. Bunu da hep birlikte yapacağımıza eminim." dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da Nizip Çayı'ndaki kirliliğin önlenmesi ile ilgili Organize Sanayi Bölgesi'nin Nizip'e kadar olan arıtmayı yaptığını dile getirerek, "Ama Nizip'te de aynı şekilde temizliğe ve arıtmaya önem vermezsek Hancağız Barajı'ndaki kirlilik her geçen gün artar. Hancağız Barajı'nı kurtarmak istiyor ve daha doğrusu memleketimizi seviyorsak herkesin taşın altına elini koyması gerekir." ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini sunmasıyla sona erdi.

Yapımı devamı eden bazı okullarda incelemelerde bulunan Vali Gül, yapımı tamamlanan Nizip Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Nizip Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanında incelemelerde bulundu.

Vali Gül'e Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve diğer ilgililer eşlik etti.