Son Dakika Haberleri: Nizip Cezaevi kapatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Nizip Cezaevi kapatıldı

2 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Adalet Bakanlığı'na bağlı A/3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı.

Nizip Cezaevi kapatıldı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Adalet Bakanlığı'na bağlı A/3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı.
Yerleşim merkezinde kaldığı için yıkılmasına karar verilen cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler, Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
Kıbrıs Mahallesi'nde 1960'larda hizmete giren Nizip Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 40 hükümlü ve tutuklu, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
Nizip - Karkamış yolu yakınlarında yapımı süren yeni cezaevinin açık kısmının birkaç hafta içinde, kapalı kısmının ise daha sonra faaliyete geçeceği öğrenildi.
Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



78 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü
Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı! AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:09:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nizip Cezaevi kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]