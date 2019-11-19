Son Dakika Haberleri: Nizip Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük'ten Karkamış'a ziyaret
Son Dakika Güncel Nizip Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük'ten Karkamış'a ziyaret - Son Dakika

Nizip Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük'ten Karkamış'a ziyaret

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, Karkamış ilçesindeki kamu kurumlarına ziyaret etti.

Nizip Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük'ten Karkamış'a ziyaret, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, Karkamış ilçesindeki kamu kurumlarına ziyaret etti.

Denetimli serbestlik çalışmaları hakkında Nizip'teki kamu kurumlarını ziyaret eden Küçük, Karkamış ilçesine de giderek Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, ve Karkamış İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Doğruyol'u makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretleri kapsamında bilgi veren İsa Küçük, denetimli serbestlik kararlarının infazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içeresinde toplumsal katılım sağlanarak yerine getirildiğini ve ziyaretleri de bu amaçla yaptıklarını söyledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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