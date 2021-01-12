Nizip'e ikinci semt pazarı yapılacak - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesine yapılacak semt pazarı için Şehitkamil Belediyesi ve Nizip Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Şehitkamil Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu katıldı.
Törenin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Sarı, gerçekleşen protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Şehitkamil Belediyemizin desteğiyle ilçemize kazandıracağımız ikinci semt pazarımızın protokolünü Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile imzaladık. İlçemize kazandıracağımız semt pazarına katkı ve desteklerinden Rıdvan Başkanımıza teşekkür eder, semt pazarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim." dedi.
Başkan Fadıloğlu ise Nizip'e yapacakları pazar yerinin hayırlı olmasını temenni etti.
Kaynak: AA
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