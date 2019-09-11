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Nizip Emniyet Müdürü Yaman NTO'yu ziyaret etti

1 saat önce

Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanlığına seçilen Bekir Karabacak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nizip Emniyet Müdürü Yaman NTO'yu ziyaret etti, System.String[]

Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanlığına seçilen Bekir Karabacak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Karabacak'ı makamında ziyaret eden Emniyet Müdürü Yaman, Karabacak'a görevinde başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren NTO Meclis Başkanı Karabacak ise, Emniyet Müdürü Yaman'a teşekkür etti.

NTO olarak daima Emniyet Müdürlüğü'ne destek olacaklarını söyleyen Karabacak, 'Bundan önce olduğu gibi benim başkanlık dönemimde memleketimizin güvenliği için emniyet birimlerimizle de ortak akılla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin ve ilçemizin güvenliği için canla başla mücadele eden güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum."

Bekir Karabacak, Mustafa Yaman, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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