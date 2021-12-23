Nizip Gazeteciler Cemiyet Başkanı Veysel Karayılan'ın aracına taşlı saldırı - Son Dakika

Nizip Gazeteciler Cemiyet Başkanı Veysel Karayılan'ın park halindeki otomobilinin camı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşla kırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ofisine gitmek için park halindeki otomobiline yönelen Karayılan, otomobilin sol ön camının büyük taşla kırıldığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, otomobil üzerinde inceleme yaparak olaya karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Nizip Gazeteciler Cemiyet Başkanı Veysel Karayılan, olayın kasıtlı gerçekleştirildiğini değerlendirerek, "Aracımın camı parçalandıktan sonra hızla uzaklaşılmış. Hırsızlık olayı da yok. Birilerinin gazetecilik çerçevesinde yaptığım eleştirilerden rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nizip'te herkes beni tanır, ilişkilerim iyidir ve kimseyle husumetim yoktur. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım." diye konuştu.