Nizip İlçe Emniyet Müdürü Ağırtıcı görevine başladı - Son Dakika

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Bora Ağırtıcı, görevine başladı.

Antalya Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlğü görevinden Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Bora Ağırtıcı görevine başladı.

Ağırtıcı, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda 24 saat gayretli çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, hırsızlık ve uyuşturucu gibi olaylara karşı da etkin mücadele edeceklerini belirtti.