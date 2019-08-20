Nizip İlçe Emniyet Müdürü'nden, İlçe Jandarma Komutanı'na ziyaret
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Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Binbaşı Mehmet Diki'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Nizip Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:32 Kaynak: AA
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman
, Nizip İlçe Jandarma
Komutanlığı görevine atanan Jandarma Binbaşı Mehmet Diki'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Emniyet Müdürü Yaman, Van Çaldıran
İlçe Jandarma Komutanı iken Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı Diki'yi makamında ziyaret etti.
Ziyarette Nizip ilçesinde huzur ve güveni sağlamak adına Emniyet Müdürlüğü
ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın birçok çalışmada ortaklaşa hareket ettiğini ifade eden Yaman, Jandarma Komutanı Diki'ye yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunup başarılar diledi.
Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ise yapılan ziyaretten duyulan memnuniyeti ifade ederek İlçe Emniyet Müdürü Yaman'a teşekkür etti.
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