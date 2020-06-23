Nizip'in genç sesleri ödüllendirildi - Son Dakika

Nizip ilçesinde Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ses yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

İlçe genelinde online olarak yapılan ve 20 gencin katılmış olduğu "O Ses Nizip" yarışmasında, Cevher Turgut birinci, Ayfer Aslan ikinci, Eda Kara ise üçüncü oldu.

İlk üçe giren gençler, Gençlik Merkezinde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Dereceye girenlere ödülleri Gaziantep Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyyüp Dinçoğlu, Gaziantep İl Spor Müdürü Nurettin Özyürek ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hanifi Çelik tarafından verildi.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Nizip Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Faruk Çiçek, çalışmayı, pandemi döneminde gençlere moral ve motivasyon sağlamak adına yaptıklarını belirtti.

Çalışmadaki bir diğer amacın ise gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine destek vermek olduğunu ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecince evlerinde sıkılan gençlerimize katkı sunmak ve yeteneklerini geliştirmek için internet üzerinde bir ses yarışması düzenleyerek bu çalışmayı hem bir yarışma hem de bir eğlenceye dönüştürerek gençlerimizin bu yeteneklerini de sergilemiş olduk. Dolayısıyla buradan hem onlara bir katkımız olsun hem de bir etkinlik olsun diye böyle bir program düzenleyerek Nizip ilçemizin o seslerini belirleyerek ödüllerini verdik."