Son Dakika Haberleri: Nizip Jandarma Komutanı Binbaşı Diki'den ziyaret
Son Dakika Güncel Nizip Jandarma Komutanı Binbaşı Diki'den ziyaret

Nizip Jandarma Komutanı Binbaşı Diki'den ziyaret

6 saat önce

Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, Nizip Ziraat Odasını ziyaret etti.

Nizip Jandarma Komutanı Binbaşı Diki'den ziyaret, System.String[]

Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, Nizip Ziraat Odasını ziyaret etti.

Diki, ziyarette Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz'a Antep fıstığı hasadı döneminde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade eden Durmaz ise hasat döneminde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için çalışma yürüten tüm jandarma personeline minnettar olduklarını söyledi.

Her zaman güvenlik güçlerinin yanında yer aldıklarını ve onlara destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Durmaz, "Bilindiği üzere üretim sezonun güvenlik güçlerimiz hırsızlara ve kötü niyetli insanlara fırsat vermemiştir. Bu nedenle tüm jandarma personeline teşekkür ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ziyarete Nizip Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Göğebakan da katıldı.

Jandarma, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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