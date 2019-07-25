Son Dakika Haberleri: Nizip Kaymakamı Şahin, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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Nizip Kaymakamı Şahin, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

2 saat önce

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan Nizipli öğrencileri ödüllendirdi.

Nizip Kaymakamı Şahin, başarılı öğrencileri ödüllendirdi, System.String[]
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan Nizipli öğrencileri ödüllendirdi.
Şahin, makamında düzenlenen törende, YKS'da 766. sırada yer alan Döne Çelik, bin 464. sırada yer alan İrem Ayar ve 2 bin 499. sırada yer alan İsmihan Nur Bozkurt'u tebrik ederek, "Nizip Ticaret Odası Eğitimde Başarı Ödülleri Projesi" kapsamında hazırlanan hediye çeklerini verdi.
Öğrencilere geleceğe yönelik iyi planlar yapmalarını tavsiye eden Şahin, Nizip'in eğitim çıtasını en üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kemal Şahin, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:45 Kaynak: AA
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