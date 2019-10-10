Nizip Kaymakamı Şahin'den hayırlı olsun ziyaretleri

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez ve Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Albay Bekmez'i ziyaret eden Kaymakam Şahin, Bekmez'e yeni görevinde başarılar diledi.

Özellikle fıstık hasadında hırsızlık olaylarının önlenmesi ve meydana gelen bazı olayların aydınlatılması yönünde çaba harcayan jandarma ekiplerinin bu noktada önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Şahin, huzur ve güvenin sağlanmasında gayretle çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Albay Bekmez ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kaymakam Şahin'e teşekkür etti.

Buradaki ziyaretini sonlandıran Kaymakam Şahin, daha sonra ise Yavuzeli Kaymakamlığına atanan Ramazan Taşkına'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.