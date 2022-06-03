Nizip Kaymakamı ve Belediye Başkanı vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Nizip Kaymakamı ve Belediye Başkanı vatandaşları ziyaret etti

03.06.2022 17:47
Nizip Kaymakamı ve Belediye Başkanı vatandaşları ziyaret etti

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Çağlar ile Sarı, ilçe merkezi ve kırsaldaki vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Kaymakam Çağlar, devletin her zaman halkının yanında olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da vatandaşları sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, "Muhtarlarımızl sorunları yerinde göreceğiz. Amacımız mahallelerimiz hakkında bilgi sahibi olup sorunların çözümlerini bulmak. Mahallerdeki eksiklikleri yerinde tespit ederek en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır." dedi.

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Kaynak: AA

Oğuz Alp Çağlar, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip Kaymakamı ve Belediye Başkanı vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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