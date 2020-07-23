Nizip Mezbahası randevu sistemiyle hizmet verecek - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı nedeniyle ek tedbirler alarak Kurban Bayramı'nın 1 ve 2. günü randevu sistemiyle hizmet verecek olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip Mezbahasında hazırlıklar tamamlandı.

Mezbaha Müdürü Orhan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban kesmeye gelecek olan vatandaşlar için hizmet verecek olan mezbahada tüm temizlik, makina bakım ve onarımını tamamlayarak bayramı beklediklerini söyledi.

Kesimlerin düzenli yapılması ve yoğunluğu önlemek adına ek tedbirlerin alındığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla kesimlerin daha düzenli yapılması ve Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için mezbahanemiz de randevu sistemiyle çalışılacak. Randevu sistemiyle çalışacağımız için mezbaha önünde ve çevresinde bekleme olmayacak ve randevu saati gelmeyen kişiler kesinlikle içeriye alınmayacak. Yoğunluğu engellemek ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için bayramın 1. günü sadece büyükbaş, 2. günü ise hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan kesimi yapılacak. Vatandaşlarımız bugün itibariyle mesai saatleri içerisinde mezbahaya gelerek randevularını alabilecekler."