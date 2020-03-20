Nizip nanesi coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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Nizip nanesi coğrafi işaretle tescillendi

6 saat önce

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Nizip nanesinin, Türk Patent ve Marka Kurumu Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürünler Bülteni'nde yayınlanarak tescillendiğini açıkladı.

Nizip nanesi coğrafi işaretle tescillendi, System.String[]

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, Nizip nanesinin, Türk Patent ve Marka Kurumu Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürünler Bülteni'nde yayınlanarak tescillendiğini açıkladı.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Nizip nanesinin 1960'lı yıllarda üretilmeye başlandığını belirterek, ürünün iklim koşullarına uyum sağlamasıyla, ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiğini aktardı.

Çiftçiler tarafından fideleme yöntemi kullanılarak dikilen Nizip nanesinin bölgenin sıcak hava şartlarında gölgede kurutma yöntemi ile kendine özgü bir aromaya sahip olduğunu dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Nizip nanesinin aroma ve kalite özellikleri bölgenin iklim şartları, toprak yapısı, güneşli gün sayısı, sıcaklık, hasat zamanı, kurutma yöntemi ile bu etkenlerin tümünün etkileşiminden kaynaklandığı, yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bölgemiz 2019 yılında 4 bin 100 dekar alanda 9 bin 20 ton nane üretimi gerçekleştirerek Türkiye üretiminin yüzde 56'sını oluşturmuş ve Türkiye geneli nane üretiminde birinci sırada yer almamızı sağlamıştır."

Bölgede 2017 ve 2018 yıllarında elde edilen ürünlerden numune alınarak yapılan laboratuvar analizlerinde, Nizip nanesinde ortalama yüzde 55 civarında karvon bulunduğunun tespit edildiğini, bu maddenin Nizip nanesine özelliklerini kazandıran en önemli etkenlerden biri olduğunu aktaran Sarı, "Nizip Ticaret Borsası, bölgenin yöresel ürünlerini korumak, marka değerlerini ve bilinirliklerine katkı sağlamak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarına devam edecektir. Böylece bölgemizde üretilen yöreye özgü ürünlerimizin coğrafi işaret tescili ile etkin bir şekilde tanıtımının yapılması ve belirli üretim standartlarına kavuşturularak koruma altına alınması sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sarı, Nizip nanesinin tescillenmesinin çiftçilere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

İbrahim Sarı, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:12 Kaynak: AA

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