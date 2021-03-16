"Nizip nanesi"nin coğrafi işaret tescil denetimi gerçekleşti - Son Dakika

Nizip Ticaret Borsası tarafından tescil ettirilen "Nizip nanesi"nin coğrafi işaretini kullanım yetkisine sahip firmaların denetimi gerçekleşti.

Nizip Ticaret Borsası koordinatörlüğünde gerçekleştirilen denetimde, Nizip nanesi coğrafi işaretli firmalar ziyaret edildi.

Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nizip Ticaret Odasından Denetim Komisyonu için görevlendirilen yetkililerce gerçekleşen denetim kapsamında, firma yetkililerine ve çalışanlarına Nizip nanesi coğrafi işaretinin ekonomik olarak firmalara ve ülkeye sağlayacağı katma değerler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Nizip nanesi, 2020 yılı mart ayında, Türk Patent ve Marka Kurumu Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürünler Bülteni'nde yayınlanarak tescillenmişti.