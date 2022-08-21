GAZİANTEP'TEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

21.08.2022 16:56
GAZİANTEP'TEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nizip Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybeden Baba Yusuf Birdal(50) ve oğlu Aziz Birdal(21) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİANTEP - Nizip Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybeden Baba Yusuf Birdal(50) ve oğlu Aziz Birdal(21) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda hayatını kaybeden 16 kişi arasında yer alan Baba Yusuf Birdal ve oğlu Aziz Birdal'ın cenazeleri İstanbul'a getirildi. Baba oğlun Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Aile üyeleri burada taziyeleri kabul etti. Bolluca Merkez Camii'ne getirilen baba ve oğlu için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından baba ile oğlunun cenazesi helallik için evlerinin önüne getirildi. Baba Yusuf Birdal ile oğlu Aziz Birdal Bolluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ARKADAN GELEN OTOBÜS YOLDAKİ YAĞDAN DOLAYI KAYMIŞ"

Yusuf Birdal'ın halasının oğlu Zeki Demirhan, " Diyarbakır'a tekstil için gidiyormuş. Bu yolda giderken kaza yapıyorlar. Kazaya müdahale için ekipler geliyor, bu sırada da arkadan gelen otobüs yoldaki yağdan dolayı kayıyor, bunlara çarpıyor. Bizim arabadan yağ sızmış diyorlar ama orası henüz net değil. Acımız büyük, iki çocuğu vardı. Bunlardan biri de rahmetli olan" dedi.

Görüntü dökümü-------Yusuf Birdal'ın fotoğrafı Aziz Birdal'ın fotoğrafı Evlerinin önünden detaylar Helallik için evin önünde toplananlardan detaylar Zeki Demirhan ile röportaj Cenaze namazı Helallik alınması detayı Genel ve detaylar


- İstanbul
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İSTANBUL-GAZİANTEP'TE KAZAYA KARIŞAN OTOBÜSÜN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA İSTANBUL-GAZİANTEP'TE KAZAYA KARIŞAN OTOBÜSÜN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA İSTANBUL-GAZİANTEP'TE KAZAYA KARIŞAN OTOBÜSÜN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA İSTANBUL-GAZİANTEP'TE KAZAYA KARIŞAN OTOBÜSÜN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA
Kaynak: DHA

Gaziantep, İstanbul, Aziz, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BABA İLE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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