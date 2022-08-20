Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (7) - Son Dakika
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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (7)

20.08.2022 16:58
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (7)

Nizip otoyolunda 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün 29 Aralık 2017'de de Şanlıurfa'da kazaya karıştığı ortaya çıktı.

AYNI OTOBÜS, YİNE AMBULANS KAZASI

Gaziantep- Nizip otoyolunda 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün 29 Aralık 2017'de de Şanlıurfa'da kazaya karıştığı ortaya çıktı.O dönem HAS Diyarbakır firması adına çalışan ve lacivert boyalı olan yolcu otobüsünün Raydin B. yönetiminde, kavşakta hasta taşıyan Halil Ç. yönetimindeki 63 AJ 129 plakalı ambulansla çarpıştığı tespit edildi. Bu kazada ise ambulans şoförü ile hasta Mehmet A. ve yakını Şemsettin P. ile sağlık görevlileri Mahmut A., Demet K. ve Mehmet Davut S.'nin yaralandığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Şanlıurfa, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (7) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (7) - Son Dakika
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