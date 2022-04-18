Nizip protokolü yetim ve öksüzlerle buluştu - Son Dakika

Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi'nce yetim ve öksüz çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

Hasan Hüseyin Akdoğan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftarda Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Çağlar, katılımlarından dolayı tüm ailelere teşekkür ederek öksüz ve yetim çocukların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Sarı da öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.