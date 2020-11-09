Nizip protokolünden mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, mahalleri ziyaret etti.

Kıratlı, Çanakçı, Tatlıcak ve Salkım mahallerini ziyaret eden Şahin ve Sarı, ziyaretler sırasında mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüştü.

İhtiyaç sahibi vatandaşları da ziyaret eden Şahin ve Sarı, vatandaşlardan gelen talepleri, ilgili birimlere ileterek taleplerin yerine getirilmesi hususunda talimatta bulundu.

Salkım Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden protokolde, Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve diğer ilgililer de yer aldı.