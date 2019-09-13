Son Dakika Haberleri: Nizip'te "1. Nizip Kitap Günleri" etkinliği
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Nizip'te "1. Nizip Kitap Günleri" etkinliği

1 saat önce

Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Nizip Kitap Günleri" törenle başladı.

Nizip'te

Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Nizip Kitap Günleri" törenle başladı.

Açılışa katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, kitap okumanın ve okuma kültürünü her yaşa yaymanın önemine değinerek, "Yaklaşık 115 yıllık bir geçmişi olan Nizip Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk kez hayata geçirilen bu uygulamayı önemsiyorum ve anlamlı çalışmadan dolayı belediye başkanımızı tebrik ederken etkinliğe destek veren eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize de şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, ilkini düzenledikleri kitap günlerini her yıl geleneksel olarak sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Amaçlarının Nizip halkının daha çok kitap okumasını sağlamak olduğunu belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Yakın bir zamanda Millet Bahçesi içerisinde hizmete girecek olan Kültür Merkeziyle birlikte artık ilçemizde yeni kültürel ve sosyal faaliyetler oluşacaktır. Hizmete alınacak olan bu alanda büyük bir konferans merkezi, sinema salonları ve kütüphanesiyle bundan sonra ilçemizde sanayimizi, ticaretimizi ve tarımımızı destekleyecek şekilde kültür ve sosyal alanda büyük çalışma ve kazanımlar gerçekleştireceğiz."

13-22 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesinde devam edecek olan etkinliğe 27 yazar ve ulusal çapta birçok yayınevi katılıyor.

Nizip Belediyesi, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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