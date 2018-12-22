Nizip'te 12 Bin Aileye 12 Bin Ton Kömür Dağıtıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ihtiyaç sahibi 12 bin aileye 12 bin ton kömür dağıtımı yapıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ihtiyaç sahibi 12 bin aileye 12 bin ton kömür dağıtımı yapıldı.



İlçe genelinde her yıl ihtiyaç sahiplerine yapılan kömür dağıtımına, bu yıl da devam edildi.



Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından adreslere ulaştırılan kömürlerin son kalan bölümünün de dağıtımı tamamlandı.



Kaymakam Kemal Şahin, yaptığı açıklamada, SYDV aracılığıyla bu yılki kömür dağıtımında 12 bin aileye ulaştıklarını söyledi.



Kömürlerin ücretsiz bir şekilde vatandaşın evine ulaşabilmesi için ekiplerin düzenli bir şekilde çalışma yaptıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"'Dağıtımla ilgili yapılan değişiklik kapsamında Nizip Tren Garı'nda herhangi bir yoğunluğa meydan verilmemesi için daha önceden tespit edilen ailelerin kömürleri kapılarına teslim edilmiştir. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı aracılığıyla geçtiğimiz aylarda 9 bin aileye kömür dağıtımı yapılmıştır. Eksik kalan diğer kısmı da bu ay içerisinde tamamlanarak ilçe genelinde toplamda 12 bin aileye ücretsiz bir şekilde ulaştırılan kömürlerin tamamı dağıtılmıştır."

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