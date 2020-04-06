Nizip'te 14 ev karantinaya alındı - Son Dakika

İSTANBUL'dan Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen ve hastalık belirtisi gösteren kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testin ardından, hastanın yakın ilişki içinde olduğu kişilere de önlem olarak test yapılırken, bir yakınının daha koronavirüs pozitif olduğu belirlendi. Tedavilerine başlanan 2 kişinin temas halinde olduğu belirlenen yakınlarının olduğu 14 ev ise karantinaya alındı.

Nizip'e 19 Mart günü İstanbul'dan gelen ve isimleri açıklanmayan karı-kocadan biri hastalanınca Nizip Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kişinin yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca çift karantinaya alınarak hastaneye yatırıldı. Çiftin temas halinde olduğu kişiler de öğrenilerek test yapıldı ve bir kişide daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Çiftin ve testi pozitif çıkan diğer hastanın temas halinde olduğu belirlenen akrabaları ve çalışma arkadaşlarının yaşadığı 14 ev karantina altına alındı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.