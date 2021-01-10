Nizip'te 2 çalıntı motosiklet bulundu - Son Dakika

Nizip'te 2 çalıntı motosiklet bulundu

Nizip ilçesinde çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklet bulundu.

Nizip ilçesinde çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklet bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin farklı noktalarında oluşturduğu kontrol noktalarında durumunda şüphelenilen 2 motosikleti durdurdu. Motosikletlerle ilgili araştırma yapan ekipler, motosikletlerden birinin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden diğerinin ise Nizip ilçesinden çalındığını belirledi. Motosikletlere el koyan ekipler, olayla bağlantısı olduğu ilerisi sürülen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında adli soruşturmanın başlatıldı. Bu arada motosikletleri sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

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