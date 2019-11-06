Son Dakika Haberleri: Nizip'te 2 kilo 173 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Nizip'te 2 kilo 173 gram esrar ele geçirildi

Nizip'te 2 kilo 173 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kilo 173 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Nizip'te 2 kilo 173 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kilo 173 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Evde arama yapan ekipler, 2 kilo 173 gram esrar ele geçirirken olayla bağlantısı olduğu bildirilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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