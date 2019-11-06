Nizip'te 2 kilo 173 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kilo 173 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Evde arama yapan ekipler, 2 kilo 173 gram esrar ele geçirirken olayla bağlantısı olduğu bildirilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.