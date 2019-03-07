Son Dakika Haberleri: Nizip'te 21 Bin Adet Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi

Nizip'te 21 Bin Adet Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi

2 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri bir depoya yaptıkları baskında yasal olmayan 21 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Nizip'te 21 Bin Adet Cinsel Uyarıcı Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri bir depoya yaptıkları baskında yasal olmayan 21 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Nizip ilçesi Mimar Sinan mahallesi'nde bulunan ve Suriye uyruklu T.B isimli şahsın depo olarak kullandığı iş yerine baskın düzenleyen Gaziantep İl Jandarma ekipleri, yapılan aramalarda 21 bin 600 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi.

Operasyonda şahıs gözaltına alınırken, yasal olmayan haplara imha edilmek üzere el konuldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:39 Kaynak: İHA

Suriye, Jandarma, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
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