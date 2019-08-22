Son Dakika Haberleri: Nizip'te 29 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltında
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Nizip'te 29 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

39 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerleri aranan 2 şüpheliden 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Nizip'te 29 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltında, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerleri aranan 2 şüpheliden 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. Üzerlerinden uyuşturucu hap çıkan 2 şüpheli gözaltına alındı.


Nizip ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.B.R. ve M.A.V.'yi şüphe üzerine durdurup üzerlerini aradı. Aramada, şüphelilerin üzerinde 29 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Atatürk Bulvarı, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:23 Kaynak: İHA
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