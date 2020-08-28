Nizip'te 4 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

İş yerinden hırsızlık, otomobil ve 2 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyonla şüpheliyi yakaladı. 37 suç dosyası bulunan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP