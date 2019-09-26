Nizip'te 50 bin kişi kitapla buluştu

Nizip Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Nizip Kitap Günleri" sona erdi

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Eylülde başlayan kitap günlerinin sona erdiğini söyledi.

Nizip Millet Bahçesi içerisinde 27 yazarın ve 20 yayın evinin katıldığı kitap günleri stantlarını 50 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Sarı, şunları kaydetti.

"'Tarihten, kültürden aldığımız güçle gelecek hedeflerine giderken okumayı bilimi güçlü bir biçimde merkeze koymamız gerekiyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi doğru yetiştirmemiz, doğru bir biçimde geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bize düşen, gençlere fırsat eşitliği vermektir. Temeli sağlam tutmak, temelde gençlerimizi, çocuklarımızı okuma alışkanlıkları edindirmek. İlk olmasına rağmen birçok vatandaşımız etkinliğe büyük önem verdi ilgi gösterdi bu nedenle etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür organizasyonların İlçemizde sayısını artıracağız."