Son Dakika Haberleri: Nizip'te anaokulu öğrencilerine kırtasiye ve oyuncak yardımı
Son Dakika Güncel Nizip'te anaokulu öğrencilerine kırtasiye ve oyuncak yardımı

Nizip'te anaokulu öğrencilerine kırtasiye ve oyuncak yardımı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Nizip Sevgi Evi tarafından Nene Hatun Anaokulu öğrencilerine oyuncak ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Nizip'te anaokulu öğrencilerine kırtasiye ve oyuncak yardımı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Nizip Sevgi Evi tarafından Nene Hatun Anaokulu öğrencilerine oyuncak ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Nizip Sevgi Evi kurucusu ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Temel Mermer tarafından temin edilen oyuncak ve kırtasiye malzemeleri düzenlenen dağıtım töreniyle öğrencilere verildi.

Oyuncak ve kırtasiye malzemelerini hayırseverlerin destekleriyle alındığını ifade eden Mermer, amaçlarının çocukların yüzlerini güldürmek ve onları bir nebzede olsa mutlu etmek olduğunu vurguladı.

Okul Müdürü Taner Özcan ise bu yardımların ulaşmasını sağlayan Nizip Sevgi Yöneticisi ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Temel Mermer ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Nene Hatun, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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