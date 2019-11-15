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Nizip'te ara tatil heyecanı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 49 bin 124 öğrenci ve 2 bin 552 öğretmen, ara tatile giriyor.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 49 bin 124 öğrenci ve 2 bin 552 öğretmen, ara tatile giriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, yaptığı açıklamada, 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başlayacağını ifade etti.

İlçe genelinde eğitim öğretim gören öğrencilerin hem ilçede, hem de il genelinde yapılan planlara uygun etkinliklere katılabileceklerini belirten Gündeş, şunları kaydetti.

"Ara tatilde tüm öğrencilerimizin kendileri için hazırlanan sportif, kültürel, sanatsal ve değerlerimizi içeren etkinliklere katılım göstermesini ve bu haftayı eğlenceli bir şekilde geçirmelerini istiyorum. Ayrıca tüm öğretmenlerimizin de okullarında bulunacağı bu haftada okullarımızın z kütüphaneleri, spor sahaları, beceri ve tasarım atölyeleri, zeka oyunları sınıfları, eğlenceli kurslar ve benzeri etkinliklerle hizmet verilecektir. Tüm öğrencilerimize güzel ve eğlenceli bir ara tatil diliyorum."

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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