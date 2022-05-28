Nizip'te araçlar çarpıştı... Metrelerce sürüklenen araç refüje çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kavşaktan dönüş aldığı sırada kontrolden çıkan otomobil kavşaktan geçen başka bir araca çarptı. Metrelerce sürüklenen araç refüje çıkarken kazada iki sürücü yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde Mustafa Kökmen bulvarında öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücü U.A. kontrolündeki 27AKK512 plakalı Wolkswagen marka otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil şoför S.P. kontrolündeki 47LA808 plakalı Tofaş marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç sürüklenerek refüjün üzerine çıktı. İki sürücünün yaralandığı kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler U.A. ve S.P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.