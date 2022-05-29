Nizip'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Nizip'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı

29.05.2022 00:41
Nizip'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dönüş aldığı sırada kontrolden çıkan otomobil kavşaktan geçen başka bir araca çarptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dönüş aldığı sırada kontrolden çıkan otomobil kavşaktan geçen başka bir araca çarptı. Metrelerce sürüklenen araç refüje çıkarken kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde Mustafa Kökmen Bulvarı'nda öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücü U.A. kontrolündeki 27 AKK 512 plakalı Wolkswagen marka otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil şoför S.P. kontrolündeki 47 LA 808 plakalı Tofaş marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araç sürüklenerek refüjün üzerine çıktı. İki sürücünün yaralandığı kazada 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler U.A. ve S.P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Nizip'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Nizip'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Nizip'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Nizip'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Nizip'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza Sinop'ta aynı yerde dördüncü kaza
Kaynak: İHA

Gaziantep, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nizip'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 01:00:28. #1.11#
SON DAKİKA: Nizip'te araçlar çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement