Nizip'te asayiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te asayiş - Son Dakika

Nizip'te asayiş

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde emniyet güçlerinin, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmada 22 kişiyi yakalandı.

Nizip'te asayiş, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde emniyet güçlerinin, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmada 22 kişiyi yakalandı.

İlçe merkezinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 ayrı ev, işyeri ve motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 22 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Operasyonda 2017 yılında ilçe genelinde çalınan 2 adet motosiklet, 2 çalıntı araç, 1 elektronik kumar makinesi ile çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Yakalanan 22 şüpheli arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahıs tutuklandı.

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok
Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı

Son Dakika Haberleri
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:33:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nizip'te asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]