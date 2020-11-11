Nizip'te asayiş - Son Dakika

Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 çalıntı motosikletle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı bölgelerde yaptığı uygulamalardaki aramalarda bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirdi.
Ayrıca, hırsızlık suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi de yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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