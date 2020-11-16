Nizip'te asayiş - Son Dakika

Nizip ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çalıntı 3 motosiklet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 3 şahıstan çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ile 6 ayrı şahıstan ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Yine uygulama kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şahısta yakalandı.

Uyuşturucu madde ve motosikletlere el konulduğunu bildiren yetkililer, yakalanan şahıslar hakkında adli soruşturmanın başlatıldığını bildirildi.