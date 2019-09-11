Nizip'te aşure dağıtımı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'nin dua etmesiyle başladı.

Vatandaşlara aşure dağıtan Kaymakam Kemal Şahin, burada yaptığı açıklamada, aşurenin birlik ve beraberliği temsil ettiğini söyledi.

Aşure günü ve Muharrem ayının da toplumsal barışı, kardeşliği ve dayanışmayı artıran günler olduğunu belirten Şahin, "Bugün dağıtımını yaptığımız aşurenin ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakamlık personelleri tarafından Hükümet Konağı personellerine ve vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programa, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.