Nizip'te Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
54 dakika önce
Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fetih suresi okunarak dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fetih suresi okunarak dua edildi.
Hatice Kübra Caminde sabah namazı öncesi İlçe Müftüsü Musa Çiftçi tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için Fetih suresi okundu.
Okunan surenin ardından namaz için camiye gelen Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve daire amirleri ve cemaat, ellerini semaya açarak harekata katılan askerlerin başarısı için dualar etti.
Yusuf Güney'in polislerle söylediği Komando Marşı sosyal medyanın gündemine oturdu ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler ele geçirildi 8 yıldır evlat acısı çeken şehit annesinden Barış Pınarı Harekatı yorumu: Beni de götürün, canım feda olsun Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum