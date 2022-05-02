Nizip'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Nizip'te bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 18:21
Nizip'te bayramlaşma programı düzenlendi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

İlçe Kaymakamı Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve diğer yetkililerin katılımıyla şehitlik ziyareti yapıldı. İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik tarafından dua okundu duanın ardından kabirlerine karanfil bırakıldı.

Buradaki törenin sonrasında Merkez Polis Karakolu'nda emniyet personeli, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ise jandarma personeliyle bayramlaşan protokol üyeleri daha sonra Nizip Huzurevi'ne geçti.

Huzurevi sakinleriyle bayramlaşan protokol, daha sonra Hatice Kübra Camisi'ndeki ikindi namazının ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amir Ali Şahin'in de katılımıyla vatandaşlarla bayramlaştı.

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Ramazan Bayramı, Gaziantep, Hisarcık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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