Nizip'te belediye ekipleri fıstık halini dezenfekte etti - Son Dakika

Nizip'te belediye ekipleri fıstık halini dezenfekte etti

13.11.2020 15:13
Nizip'te belediye ekipleri fıstık halini dezenfekte etti, System.String[]

Nizip Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nizip Fıstık Hali'nde dezenfekte çalışması yaptı.

Nizip Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nizip Fıstık Hali'nde dezenfekte çalışması yaptı.

Çevre il ve ilçe üreticilerinin de kullandığı fıstık halinde dezenfeksiyon çalışmaları yapan ekipler, ilaçlama çalışmalarının yanı sıra esnafa uyarıda bulunarak temizlik konusunda da bilgilendirme yaptı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Daha sağlıklı bir Nizip için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Pandemi sürecinin yaşandığı ilk günden bu yana ilçe merkezi ve kırsalda tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Başkan Sarı, şunları kaydetti:

"İlçemiz genelinde ortak kullanım alanlarında yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte esnafımızın da yanında olmak için ayrı bir çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda birebir dezenfekte ettiğimiz iş yerlerine fıstık halinde bulunan iş yerlerimizi de ekleyerek periyodik bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Daha sağlıklı bir Nizip için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz."

Esnaf da Nizip Belediyesinin bu çalışmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Bizim sağlığımızı düşünen Başkanımıza ve tüm ekibe teşekkür ederiz." dedi.

Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip'te belediye ekipleri fıstık halini dezenfekte etti - Son Dakika


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